легковой автомобиль едет 4 часа со скоростью 90 километров час,а грузовой автомоби??ь проезжает тоже расстояние со скоростью 60 километров час. За сколько часов дольше едет грузовой автомобиль

Математика
легковой автомобиль едет 4 часа со скоростью 90 километров час,а грузовой автомоби??ь проезжает тоже расстояние со скоростью 60 километров час. За сколько часов дольше едет грузовой автомобиль
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*90=360км - расстояние легкового автомобиля360/60=6 часов - время грузового автомобиля6-4=2 часаОтвет: на 2 часа

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