легковой автомобиль едет 4 часа со скоростью 90 километров час,а грузовой автомоби??ь проезжает тоже расстояние со скоростью 60 километров час. За сколько часов дольше едет грузовой автомобиль

Математика

легковой автомобиль едет 4 часа со скоростью 90 километров час,а грузовой автомоби??ь проезжает тоже расстояние со скоростью 60 километров час. За сколько часов дольше едет грузовой автомобиль

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