Мне тут нужна срочная помощь с двумя заданиями по алгебре... Они на картинке. Чтоб?? полностью посмотреть, щёлкните по ней... За вашу помощь буду безумно благодарен!

Алгебра

Мне тут нужна срочная помощь с двумя заданиями по алгебре... Они на картинке. Чтоб?? полностью посмотреть, щёлкните по ней... За вашу помощь буду безумно благодарен!

Автор: Гость