Мне тут нужна срочная помощь с двумя заданиями по алгебре... Они на картинке. Чтоб?? полностью посмотреть, щёлкните по ней... За вашу помощь буду безумно благодарен!
Алгебра
Мне тут нужна срочная помощь с двумя заданиями по алгебре... Они на картинке. Чтоб?? полностью посмотреть, щёлкните по ней... За вашу помощь буду безумно благодарен!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. = -8 х^9 y^21 · x^8y^4 ÷ x^5 y^20 = - 8 x^17 y^25 ÷ x^5 y^20 = - 8 x^12 y^202. = (x³ - x²y) - (xy² - y³) = x²( x - y) - y²( x - y) = ( x - y)(x - y)(x + y)= ( x - y)² (x + y)(12,03 - 2, 03)² (12,03 + 2, 03) = 100 · 14,06 = 1406
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