Помогите решить задачу) От города до поселка автомобиль доехал за 3 часа. Если бы он увеличил скорость на 25 км/ч, то проехал бы это расстояние за 2 часа. С какой скоростью ехал автомобиль и чему равно расстояние от поселка д...
Алгебра
Помогите решить задачу) От города до поселка автомобиль доехал за 3 часа. Если бы он увеличил скорость на 25 км/ч, то проехал бы это расстояние за 2 часа. С какой скоростью ехал автомобиль и чему равно расстояние от поселка до города?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х*3=2(х+25). 3х=2х+50. Х=50 км/ч. 50*3=150 км.
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