Яка роль гіпоталамуса в регуляції роботы енодокринної системи?

Биология
Яка роль гіпоталамуса в регуляції роботы енодокринної системи?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гипоталамус управляет деятельностью эндокринной системы человека благодаря тому, что его нейроны способны выделять нейроэндокринные трансмиттеры (либерины и статины), стимулирующие или угнетающие выработку гормонов  гипофизом. Иными словами, гипоталамус, масса которого не превышает 5 % мозга, является центром регуляции эндокринных функций, он объединяет нервные и эндокринные регуляторные механизмы в общую нейроэндокринную систему. Гипоталамус образует с гипофизом единый функциональный комплекс, в котором первый играет регулирующую, второй — эффекторную роль.
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