Номер121 пожалуйста кто сможет
Русский язык
Номер121 пожалуйста кто сможет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растения - это организмы, умеющие перерабатывать солнечную энергию лучей. Такому процессу дали название - фотосинтез. Такой процесс происходит в отдельных клетках растений - в хлоропластах, в них присутствует пигмент зелени - хлорофилл, он в растеньях окрашивает стебли и листья в зелёный цвет. Большие растения имеют корень, стебель и листья, такой стебель называют - побег. А у деревьев называют стебель стволом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Русский язык
Русский язык
Составь из слов предложения.Там,где это нужно,добавь предлоги.1) качаются,листьях,??аутинки.2)стучат,улицам, трамваи.3)Ульяна,чай,заварила.Предложе...
Математика