Номер121 пожалуйста кто сможет

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Номер121 пожалуйста кто сможет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растения - это организмы, умеющие перерабатывать солнечную энергию лучей. Такому процессу дали название - фотосинтез. Такой процесс происходит в отдельных клетках растений - в хлоропластах, в них присутствует пигмент зелени - хлорофилл, он в растеньях окрашивает стебли и листья в зелёный цвет. Большие растения имеют корень, стебель и листья, такой стебель называют - побег. А у деревьев называют стебель стволом.
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