Карлсон получил от малыша подарки на день рождения:тортов и кексов7шт,пироов и кексов9шт,тортов и пирогов 6шт,сколько всего подарков получил Карлсон

Математика
Карлсон получил от малыша подарки на день рождения:тортов и кексов7шт,пироов и кексов9шт,тортов и пирогов 6шт,сколько всего подарков получил Карлсон
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7*2=14 тортов и кексов 2)9*2=18 пирогов и кексов 3)6*2=12 тортов и пирогов 4)14+18+12=44 получил подарков всего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Моря которые не являются морями морями морями
Ответить
Литература
Плюсы и минусы компьютера и книги!
Ответить
Алгебра
Номер 823 ( 1 строчка), пожаааалуйста!!!!!
Ответить
Окружающий мир
За что люди стали называть Петра 1 великим?
Ответить
Русский язык
Напиши большое объемное сочинение на тему "Моя профессия швея".
Ответить