Карлсон получил от малыша подарки на день рождения:тортов и кексов7шт,пироов и кексов9шт,тортов и пирогов 6шт,сколько всего подарков получил Карлсон

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Карлсон получил от малыша подарки на день рождения:тортов и кексов7шт,пироов и кексов9шт,тортов и пирогов 6шт,сколько всего подарков получил Карлсон

Автор: Гость