Карлсон получил от малыша подарки на день рождения:тортов и кексов7шт,пироов и кексов9шт,тортов и пирогов 6шт,сколько всего подарков получил Карлсон
Математика
Карлсон получил от малыша подарки на день рождения:тортов и кексов7шт,пироов и кексов9шт,тортов и пирогов 6шт,сколько всего подарков получил Карлсон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7*2=14 тортов и кексов 2)9*2=18 пирогов и кексов 3)6*2=12 тортов и пирогов 4)14+18+12=44 получил подарков всего
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