Плюсы и минусы компьютера и книги!

Гость: Гость:

Плюсы в компьютере то что в компьютере можно очень быстро найти то что хочешь ну например в интернете а минус то что компьютер если сидеть долго вызывает заторможение мозга и он может сильно испортить зрение а книга то что она не такая вредная как компьютер а минус то что в некоторых книгах написано маленьким шрифтом и можно вообще ужасно зрение испортить короче типа того)