Плюсы и минусы компьютера и книги!
Литература
Плюсы и минусы компьютера и книги!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плюсы в компьютере то что в компьютере можно очень быстро найти то что хочешь ну например в интернете а минус то что компьютер если сидеть долго вызывает заторможение мозга и он может сильно испортить зрение а книга то что она не такая вредная как компьютер а минус то что в некоторых книгах написано маленьким шрифтом и можно вообще ужасно зрение испортить короче типа того)
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