За что люди стали называть Петра 1 великим?

Окружающий мир
За что люди стали называть Петра 1 великим?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну начнем с того,что он первый российский император.Так же он первым совершил длительное путешествие в страны западной Европы,победил в Великой северной войне,расширил территории России в Прибалтийском регионе.(Ну и многое другое).
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