Решите уравнение 3,5•(х+2,25)=14 Помогите срочно и пожалуйста!Целый день над ним голов?? ломаю

Математика
Решите уравнение 3,5•(х+2,25)=14 Помогите срочно и пожалуйста!Целый день над ним голов?? ломаю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+2,25=14/3,5 х+2,25=4 х=4-2,25 х=1,75
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