Решите уравнение 3,5•(х+2,25)=14 Помогите срочно и пожалуйста!Целый день над ним голов?? ломаю

Математика

Решите уравнение 3,5•(х+2,25)=14 Помогите срочно и пожалуйста!Целый день над ним голов?? ломаю

Автор: Гость