Как разобрать слово экран по звуко буквенному разбору слова?
Русский язык
Как разобрать слово экран по звуко буквенному разбору слова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[э к р а н ] 5 зв. 5 б. 2 слога ( ек/ран) ударкрение на ''а''
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