Как разобрать слово экран по звуко буквенному разбору слова?

Русский язык
Как разобрать слово экран по звуко буквенному разбору слова?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[э к р а н ] 5 зв. 5 б. 2 слога ( ек/ран) ударкрение на ''а''
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
100-8*2:4*5-6*4 Найти значения выражений задача 2 класса
Ответить
Математика
Две дыни и пять арбузов вместе 30,4 кг. Сколько весит один арбуз, если одна дыня веси?? 0,7 кг. ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ!!!!!!!!!!
Ответить
Русский язык
ЗАПИШИТЕ 4 СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ , ГДЕ В КОТОРОМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 1) МЕДИЦИНСКАЯ (КОМИССИЯ , СЕСТРА ,ПОМОЩЬ,РАБОТНИК, ИНСТИТУТ, ПЕРСОНАЛ, ПУНКТ)
Ответить
Русский язык
6 Укажите предложение, в котором нет деепричастного оборота: 1) Кирьян, прервав ра??оту, с опаской глянул на подьячего. 2) Месячный свет, прох...
Ответить
Русский язык
Интервью у старших в семье выясните какими предметами материалами ане Составьте ??еречень слов которые позволяют определить профессию человека позв...
Ответить