6 Укажите предложение, в котором нет деепричастного оборота: 1) Кирьян, прервав ра??оту, с опаской глянул на подьячего. 2) Месячный свет, проходя сквозь белесые кружева гардин, смягчал сумрак в глубине комнаты. 3) Лодка, п...

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6 Укажите предложение, в котором нет деепричастного оборота: 1) Кирьян, прервав ра??оту, с опаской глянул на подьячего. 2) Месячный свет, проходя сквозь белесые кружева гардин, смягчал сумрак в глубине комнаты. 3) Лодка, прошуршав в камышах, мягко ткнулась в песчаный берег. 4) Пинчук, молча слушавший беседу, снова вышел во двор. КРАЙ ЗАБОРА одним махом перескочил его 3) Через минуту генерал РЕШИТЕЛЬНЫМ МЯГКИМ ШАГОМ ДЕРЖА РУКУ В КАРМАНЕ прошел через курилку к выходу. 4) Через полчаса уже знакомой дорогой Голенищев вернулся в учебный корпус и ПОДНЯВШИСЬ НА ТРЕТИЙ ЭТАЖ НАШЁЛ СТОЛОВУЮ. 7. Укажите предложение, в котором деепричастные обороты относятся к одному сказуемому (знаки препинания не расставлены): 1) Взглянув на часы генерал быстро поднялся и отодвинув тяжелое кресло выбрался из-за стола. 2) Морозка не выдержал и обернувшись к окну замер упершись в пустоту. 3) Сухой степной ветер все усиливался разгоняя в ярком весеннем небе белые облака делая даль бесконечной 4) Очутившись наверху красноармеец отошел в сторонку и обиженно отвернулся закинув руки за спину. 8. Укажите предложение, в котором деепричастные обороты относятся к разным сказуемым: 1) Сводчатое ущелье развернулось перед всадниками, и, гремя камнями и бренча сбруей, они влетели в него 2) От времени до времени то один, то другой ловец поднимался, шатаясь в полусне, и, наступая на ноги и руки спящих, брел к бочке с водой. 3) Молодыe солдаты тем временем быстро шагали к себе в лагерь, восхищаясь бодростью старика и радуясь успешной разведке 4) Позавтракав, папа ложится поспать в столовой на диване, укрывшись старой енотовой шубой. 9. Укажите предложение, в котором все знаки препинания расставлены верно: 1) Павел Антоныч все быстрее ходил по кабинету, мягко ступая валенками, и часто останавливался перед портретом сына... 2) Собака ощетинилась, подняла нос, и, втягивая сырой воздух, осторожно пошла верхним чутьем на смолкший голос. 3) Девочки прислушивались к тишине ночного леса, и вспоминая рассказ Жердяя про Голыгинскую гать, боязливо натягивали на себя одеяла. 4) У перекрестков он [пудель] останавливался и махая хвостом, вопросительно оглядывался назад. 10. В каком предложении нет пунктуационных ошибок? 1) Тропинка шла вдоль высокого прибрежного обрыва, извиваясь в тени, столетних маслин 2) По утрам, наколов дров, и наведя чистоту во дворе, Дмитрий Алексеевич отправлялся на прогулку. 3) Фёдор Иванович прыгнул с постели и, не зажигая света, отпер дверь. 4) Зыбин вошел, и, не спрашивая разрешения, снял трубку. помогите плиз

Автор: Гость