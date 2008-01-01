Выполните действия: 1) -9,4+6,8 2) 14,3+(-8,7) 3) -2,8+(-7,6) 4) 4,7+(-4,7) 5) 3,8-4,4 6) 16,7-5,5 7) -2,2-(-15,1). 15Б
Математика
Выполните действия: 1) -9,4+6,8 2) 14,3+(-8,7) 3) -2,8+(-7,6) 4) 4,7+(-4,7) 5) 3,8-4,4 6) 16,7-5,5 7) -2,2-(-15,1). 15Б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -2,6 2) 5,6, плюс на минус дает - 3) -10,4 плюс на минус дает - 4) 0 5) -0,6 6) 11,2 7) 12,9 минус на минус дает +
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