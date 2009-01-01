По официальным данным, прожиточный минимум россиянина в середине 2008 г. составлял ??олее 4400 рублей, при этом минимальный размер оплаты труда - 2300 рублей. С 1 января 2009 г. минимальный размер оплаты труда повысился до 4330...

Обществознание
По официальным данным, прожиточный минимум россиянина в середине 2008 г. составлял ??олее 4400 рублей, при этом минимальный размер оплаты труда - 2300 рублей. С 1 января 2009 г. минимальный размер оплаты труда повысился до 4330 рублей. С какой целью правительство устанавливает минимальный размер труда? Как должны относится прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда? __________ помогите пожалуйста , зарание благодарна ;З
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что бы ввести народ в заблуждения. Мол ниже МРОТ зарплаты быть не может. но пускай приедут в любую деревню на Урале и увидят, что почти в каждой деревне зарплата у многих ниже МРОТ. Это правда.
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