ЭДС источника тока в цепи Е=100В. При внешнем сопротивлении цепи R=49 Ом сила тока в ней I=2 A. Найдите падение напряжения внутри источника тока и его сопротивление. Помогите, пожалуйста, очень срочно нужно...

Физика

ЭДС источника тока в цепи Е=100В. При внешнем сопротивлении цепи R=49 Ом сила тока в ней I=2 A. Найдите падение напряжения внутри источника тока и его сопротивление. Помогите, пожалуйста, очень срочно нужно...

Автор: Гость