ЭДС источника тока в цепи Е=100В. При внешнем сопротивлении цепи R=49 Ом сила тока в ней I=2 A. Найдите падение напряжения внутри источника тока и его сопротивление. Помогите, пожалуйста, очень срочно нужно...

Физика
ЭДС источника тока в цепи Е=100В. При внешнем сопротивлении цепи R=49 Ом сила тока в ней I=2 A. Найдите падение напряжения внутри источника тока и его сопротивление. Помогите, пожалуйста, очень срочно нужно...
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I=E/R+r r=E/I-R r=100/2-49=50-49=1 Ом Uп=I*r=2*1=2 B
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