Сколько лет продо лжилосьэпохо ср едневековья
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Сколько лет продо лжилосьэпохо ср едневековья
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средние века с 5в по 15в то есть 1000 лет или 10в
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