В первом квартале в городе построили 5 одинаковых домов, а во втором - 8. Всего в эти?? домах 260 квартир. Сколько квартир построено в первом квартале и сколько во втором?

Математика

В первом квартале в городе построили 5 одинаковых домов, а во втором - 8. Всего в эти?? домах 260 квартир. Сколько квартир построено в первом квартале и сколько во втором?

Автор: Гость