В первом квартале в городе построили 5 одинаковых домов, а во втором - 8. Всего в эти?? домах 260 квартир. Сколько квартир построено в первом квартале и сколько во втором?
Математика
В первом квартале в городе построили 5 одинаковых домов, а во втором - 8. Всего в эти?? домах 260 квартир. Сколько квартир построено в первом квартале и сколько во втором?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОТвет:в первом квартале 100 ,а во втором 160
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
От глагола -Стремиться, образуйте действительное причастие с суффиксов -ущий(ся)-ющий(ся). Помогите пожалуйста. Всё задание сделала, а вот это слов...
Русский язык
Математика
Виконайте додавання, обираючи зручний порядок обчислення: 1) ( 2,45+0,276)+4,55; 2) (9,37×13,6)+6,4; 3) 5,12+3,75+5,25+4,88; 4) 0,234+0,631 + 0,766...
Українська мова
Завтра іменини в тітки капустини. Прийде дід-дідище, старий капустище. Прийде з ним бабуся, стара капустуся. Прийдуть два синочки, ...