Сочинение на тему:"Дик Сэнд - настоящий капитан" плиз погите

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«Неувядаемая привлекательность книг Ж. Верна — прежде всего в образах его героев, благородные черты которых неотразимо врезываются в нашу память. Все это — люди активные, волевые; любая загадка, с которой им приходится встречаться, должна быть разгадана», — писал Г. Ленобль в одной из статей, посвященных творчеству Верна. Главным героем романа «Пятнадцатилетний капитан» стал юнга с китобойной шхуны «Пилигрим» Дик Сэнд. Этот пятнадцатилетний подросток «был невысок и не обещал стать в дальнейшем выше среднего роста»-, темноволосый, с выразительными темно-синими глазами. Проявляя настоящее мужество и находчивость, никогда не теряя самообладания, он всегда оказывается в центре внимания автора. Этот храбрый, талантливый юноша взял на себя командование кораблем, когда капитан с командой погибли, охотясь на кита в южкой части Тихого океана. Ум, мужество, благородство этого юноши, процесс его физического и морального взросления изображены автором в романе. Все события разворачиваются вокруг привлекательного образа Дика Сэнда. Но рядом с ним живут и действуют и другие герои, каждый из которых тоже обладает яркой индивидуальностью. Миссис Уэлдон — «храбрая женщина, и море ее не пугало»; ей было около тридцати лет, она отличалась крепким здоровьем, проявляла завидную силу духа и отважно вела себя в любых испытаниях. Чудаковатый кузен Венедикт, без которого роман, наверное, утратил бы часть своей привлекательности, «…скорее сухопарый, чем худой, не то чтобы высокий, но какой-то длинный, с огромной взлохмаченной головой, с золотыми очками на носу…» чем-то напоминает ученого-географа Паганеля из другого романа Ж. Берна «Дети капитана Гранта». На фоне других героев особенно выделяется «великолепный негр, черный как ночь» Геркулес. вРост его превышал шесть футов, и он был… очень силен». Геркулес спас миссис Уэлдон, Джека и самого Дика Сэнда от верной гибели. Ему в романе отведена особая роль. Он как бы «подыгрывает» Дикуи одновременно ведет антирабовладельческую «партию». После крушения у берегов Экваториальной Африки Дик Сэнд вместе с пассажирами шхуны «Пилигрим» оказался в Анголе, где герои были вынуждены преодолевать множество трудностей. Нм довелось пробираться через непроходимые джунгли и топкие болота, прятаться от грозы в термитнике, идти через пустыню. Они были в плену у работорговцев и бежали, плыли на пироге по реке Конго и Атлантическому океану, подвергались еще многим и многим опасностям. Но Дик выстоял, избежал расправы преступников и победил. Известно, что в образе пятнадцатилетнего подростка, который, преодолевая череду сложных жизненных испытаний, на глазах превращается из ребенка в настоящего мужчину, писатель видел своего сына Мишеля. Ж. Берн стремился к тому, чтобы его сын вырос мужественным человеком, упорным в труде, бесстрашным в борьбе со всяким насилием и угнетением, верным другом для своих товарищей, какого бы цвета не была их кожа. Он хотел подарить своему сыну друга — создать такого героя, который смог бы сделаться жизненным спутником, стать для него примером, достойным подражания. Именно таким героем и стал пятнадцатилетний капитан «Пилигрима» Дик Сэнд.