В армии преобразования петра 1 и их историческое значени

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Реорганизация армии. •Армия стала регулярной, служба в ней была практически пожизненая. •введение полков "нового строя" •формировалась армия на рекрутской повиности:каждое сословие выставляли от своей общины определенное кол-во рекрутов. •проведена военная экономика •"Устав воинский"