В армии преобразования петра 1 и их историческое значени
История
В армии преобразования петра 1 и их историческое значени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реорганизация армии. •Армия стала регулярной, служба в ней была практически пожизненая. •введение полков "нового строя" •формировалась армия на рекрутской повиности:каждое сословие выставляли от своей общины определенное кол-во рекрутов. •проведена военная экономика •"Устав воинский"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика