Помогите решить задание :составь программу действий и вычисли 20:5×4:2×5-8×3:4×2:3×8=
Математика
Помогите решить задание :составь программу действий и вычисли 20:5×4:2×5-8×3:4×2:3×8=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)20:5=4 2)4*4=16 3)16:2=8 4)8*5=40 5)8*3=24 6)24:4=6 7)6*2=12 7)12:3=4 8)8*4=32 9)40-32=8
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