Помогите решить задание :составь программу действий и вычисли 20:5×4:2×5-8×3:4×2:3×8=

Математика
Помогите решить задание :составь программу действий и вычисли 20:5×4:2×5-8×3:4×2:3×8=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)20:5=4  2)4*4=16  3)16:2=8  4)8*5=40  5)8*3=24  6)24:4=6  7)6*2=12    7)12:3=4  8)8*4=32  9)40-32=8
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