Выполнить морфологический разбор слова: скромен, с любовью
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Выполнить морфологический разбор слова: скромен, с любовью
Ответ(ы) на вопрос:
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Скромен- прил. Н.ф.-скромный,в краткой форме,в м.р.,в ед.ч. С любовью- сущ. Общее грамм. значение- предмет. Н.ф.-любовь. П.п.-нариц.,неодушев.,ж.р.,3 скл. Н.п.-ед.ч.,п.п. Синтакс. роль- дополнение
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