Ребят помогите пожалуйста все забыл
Геометрия
Ребят помогите пожалуйста все забыл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно и так провести линию БД получим два триугольника у которых катеты равны а гипотенуза общая. посему у них все углы одинаковые
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