Дождь идёт оттого, что светит солнце! И это чистая правда.Потому что солнце превра??ает воду морей и океанов, в лёгкий пар.Этот водяной пар гуляет себе по воздуху, пока на него не обрушиться из засады порыв холодного ветра.Повс...

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Дождь идёт оттого, что светит солнце! И это чистая правда.Потому что солнце превра??ает воду морей и океанов, в лёгкий пар.Этот водяной пар гуляет себе по воздуху, пока на него не обрушиться из засады порыв холодного ветра.Повстречавшись с ветром, пар начинается собираться в крохотные водяные капельки.Этих капелек становиться всё больше и больше - целые тучи.Тучи летят по небу, стараясь улизнуть от холодного ветра.Но ветер настигает их.Испугавшись, капельки жмутся друг к другу, растут, стареют, становятся тяжелее... Вот они уже не могут держаться в воздухе и падают вниз, на землю, прямо на головы людей. Выпиши предложение обозначающего главную мысль текста.
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Автор: Гость
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Гость:
Третье предложение,и ещё Испугавшись, капельки жмутся друг к другу ...
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