Бригада токарей должна обтачить 480 деталей. Уже обточили 0,6 это коичество деталей ??колько осталось обточить ? Не могу решить , не понимаю ? Какле решение.
Математика
Бригада токарей должна обтачить 480 деталей. Уже обточили 0,6 это коичество деталей ??колько осталось обточить ? Не могу решить , не понимаю ? Какле решение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-0,6=0,4 этого количества осталось обточить 480*0,4=192детали осталось обточить =============или========== 480*0,6=288детали обточили 480-288=192 детали осталось обточить
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Математика