Бригада токарей должна обтачить 480 деталей. Уже обточили 0,6 это коичество деталей ??колько осталось обточить ? Не могу решить , не понимаю ? Какле решение.

Математика

Бригада токарей должна обтачить 480 деталей. Уже обточили 0,6 это коичество деталей ??колько осталось обточить ? Не могу решить , не понимаю ? Какле решение.

Автор: Гость