Напечатайте сочинение на тему: как я провёл весенние каникулы

Гость: Гость:

Обычно во время весенних каникул мы с родителями отправляемся к морю или в лес в поход. Но в этом году я почти месяц провела у бабушки в гостях в красивом селе Вишневое. Бабушкино село маленькое, аккуратное. Дома жителей села чистенькие, свежепобеленные. Крыши и наличники окон, ставни, ворота у многих украшены затейливой резьбой. Дело в том, что село славиҭся своими мастерами резьбы по дереву семьей Карташовых. Их дом похож на сказочную избушку. Кажется, что на окна, двери, даже на забор накинуто тонкое кружевное покрывало так нарядно они выглядят. У бабушки в гостях я просыпалась очень рано. По-другому в селе не получиҭся день здесь начинается с первыми криками петухов. Хозяйство у бабушки большое, и я со своим двоюродным братом, тоже приехавшим погостить в село, помогала, чем могла: носила из колодца воду, готовила завтрак, варила еду для поросят, рвала траву для кроликов. Бабушка научила меня доить корову и ухаживать за курами и уҭками. Утром и вечером мы с братом поливали огород, потому что лето выдалось засушливое. Бабушка была очень рада нашей помощи и часто готовила к обеду или ужину что-нибудь вкусненькое: жаркое из картошки с мясом в горшочках, вареники с ягодами, пироги с рыбой. В свободное время, которого у нас оставалось достаточно, мы с братом ходили в лес. Местные ребята научили нас отличать съедобные грибы от ядовиҭых и даже показывали грибные места. А сколько черники было в лесу видимо-невидимо! Вечерами, отдохнув от жаркого дня, мы встречали возвращающееся с выпаса стадо и забирали нашу корову, после чего играли с соседскими ребятами в волейбол или просто сидели на лавочке и обменивались новостями. Два раза мы с братом ходили в соседнее село на рыбалку. Там есть небольшой прудик, где водятся караси и красноперки. Но брату с рыбной ловлей везло больше, чем мне: он наловил целое ведерко рыбы. Дома мы накормили мелкой рыбой бабушкиных котов, а крупную я пожарила, и у нас получился замечательный ужин. Мне очень понравилось в деревне. Я многому научилась, хорошо отдохнула, у меня появились новые друзья. На следующее весной мне бы тоже хотелось поехать к бабушке и провести там целые каникулы.