ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Выполните разложение на множители: а) х (в квадрате) -y(в квад??ате) +3х-3y в) m(в квадрате) - 5m - n (в квадрате) + 5n

Алгебра

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Выполните разложение на множители: а) х (в квадрате) -y(в квад??ате) +3х-3y в) m(в квадрате) - 5m - n (в квадрате) + 5n

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