ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Выполните разложение на множители: а) х (в квадрате) -y(в квад??ате) +3х-3y в) m(в квадрате) - 5m - n (в квадрате) + 5n
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Выполните разложение на множители: а) х (в квадрате) -y(в квад??ате) +3х-3y в) m(в квадрате) - 5m - n (в квадрате) + 5n
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) (х²-y²)+3(x-y)=(x-y)(x+y)+3(x-y)=(x-y)(x+y+3) b) m²-5m-n²+5n= =(m²-n²)-5(m-n)=(m-n)(m+n)-5(m-n)=(m-n)(m+n-5)
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