Почему эндокринная и нервная системы, так же как и другие, могут быть отнесены к системам поддержания гомеостаза?
Биология
Почему эндокринная и нервная системы, так же как и другие, могут быть отнесены к системам поддержания гомеостаза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть экологический гомеостаз, и биологический. Какие именно?
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