Почему эндокринная и нервная системы, так же как и другие, могут быть отнесены к системам поддержания гомеостаза?

Биология

Почему эндокринная и нервная системы, так же как и другие, могут быть отнесены к системам поддержания гомеостаза?

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