Почему эндокринная и нервная системы, так же как и другие, могут быть отнесены к системам поддержания гомеостаза?

Биология
Почему эндокринная и нервная системы, так же как и другие, могут быть отнесены к системам поддержания гомеостаза?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть экологический гомеостаз, и биологический. Какие именно?
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