Прочитайте предложения и определите, какой частью речи являются выделенные слова. Обосную свой ответ. 1) (В)ВИДУ непогоды поездку пришлось отложить. 2) Имейте (В)ВИДУ, что на улице дождь. 3) Внимательно посмотрите (НА)СЧЁТ. 4...

Русский язык
Прочитайте предложения и определите, какой частью речи являются выделенные слова. Обосную свой ответ. 1) (В)ВИДУ непогоды поездку пришлось отложить. 2) Имейте (В)ВИДУ, что на улице дождь. 3) Внимательно посмотрите (НА)СЧЁТ. 4) Мы много говорили (НА)СЧЁТ поездки. 5) Обратите внимание (НА)ПОДОБИЕ фигур. 6) Рисунок представлял собой странную фигуру (НА)ПОДОБИЕ шестиугольника. 7) Нас пригласили (НА)ВСТРЕЧУ с писателем. 8) (НА)ВСТРЕЧУ нам выбежал огромный пёс. 9) (В)СЛЕДСТВИЕ пробок на дорогах движение затруднено.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-предлог и пишется слитно, можно заменить предлогом из-за 2-предлог+существительное, пишется раздельно 3-предлог+существительное, раздельно (на что? на счет) 4-предлог+существительное 5-предлог+существительное 6-предлог, пишется слитно 7- предлог+существительное 8-наречие, слитно 9- предлог
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