Написать сочинение-миниатюру Моя книжная полка.

Гость: Гость:

Моя книжная полка - предмет моей особой гордости. Здесь собраны произведения великих классиков и современников. В минуты грусти и печали я часто подхожу к ней.Я люблю много разных книг и не перестаю их читать.Многие люди читают книги,но есть и такие из нас которые к книгам относятся не так хорошо как другие.