Написать сочинение-миниатюру Моя книжная полка.

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Написать сочинение-миниатюру Моя книжная полка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя книжная полка - предмет моей особой гордости. Здесь собраны произведения великих классиков и современников. В минуты грусти и печали я часто подхожу к ней.Я люблю много разных книг и не перестаю их читать.Многие люди читают книги,но есть и такие из нас которые к книгам относятся не так хорошо как другие.
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