Найдите значение выражения рациональным способом 109-9,17-5,37 × 72 - 37 × 9,17 + 1,2 × 72

Алгебра
Найдите значение выражения рациональным способом 109-9,17-5,37 × 72 - 37 × 9,17 + 1,2 × 72
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
109 -9,17 -5,37 *72 -37*9,17 +1,2*72 = 109-9,17(1 +37) - 72( 5,37 -1,2) = 109 -9,17 *38 -72* 4,17 = 109 - 348,46 - 300,24 = -539,7
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