СРОЧНО!!! Опредилите, верно ли утверждение: А) если |a| = |b| то a = b Б) если a = -b то |a| = |b| В) если |a| gt; |b| то a gt; b Г) если a lt; |b| то |a| lt; |b|
Математика
СРОЧНО!!! Опредилите, верно ли утверждение: А) если |a| = |b| то a = b Б) если a = -b то |a| = |b| В) если |a| gt; |b| то a gt; b Г) если a lt; |b| то |a| lt; |b|
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) верно Б) неверно В) верно Г) верно
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