СРОЧНО!!! Опредилите, верно ли утверждение: А) если |a| = |b| то a = b Б) если a = -b то |a| = |b| В) если |a| gt; |b| то a gt; b Г) если a lt; |b| то |a| lt; |b|

Математика

СРОЧНО!!! Опредилите, верно ли утверждение: А) если |a| = |b| то a = b Б) если a = -b то |a| = |b| В) если |a| gt; |b| то a gt; b Г) если a lt; |b| то |a| lt; |b|

Автор: Гость