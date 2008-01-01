Написать два способа сократить затраты и увеличить прибыль. помогите

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Увеличение выпуска продукции; улучшение качества продукции; продажа излишнего оборудования и другого имущества или сдача его в аренду; снижение себестоимости продукции за счет более рационального использования материальных ресурсов, производственных мощностей и площадей, рабочей силы и рабочего времени;диверсификация производства; расширение рынка продаж и др; рациональное расходование экономических ресурсов; снижение затрат на производство;повышение производительности труда; ликвидация непроизводственных расходов и потерь; повышение технического уровня производства.