Интервью у старших в семье выясните какими предметами материалами ане Составьте ??еречень слов которые позволяют определить профессию человека позволяет определить профессию человека и предложите свою задачу классу
Русский язык
Интервью у старших в семье выясните какими предметами материалами ане Составьте ??еречень слов которые позволяют определить профессию человека позволяет определить профессию человека и предложите свою задачу классу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Описание места:текст не большой ,5-6предложений
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Разложите многочлен на множители, используя метод выделения полного кводрата двучлена: а)-10х+20 б)-14+40 в) +4-5 г)-6а+5
Математика
Выполните действия: 1) -9,4+6,8 2) 14,3+(-8,7) 3) -2,8+(-7,6) 4) 4,7+(-4,7) 5) 3,8-4,4 6) 16,7-5,5 7) -2,2-(-15,1). 15Б
Английский язык
Обществознание