ЗАПИШИТЕ 4 СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ , ГДЕ В КОТОРОМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 1) МЕДИЦИНСКАЯ (КОМИССИЯ , СЕСТРА ,ПОМОЩЬ,РАБОТНИК, ИНСТИТУТ, ПЕРСОНАЛ, ПУНКТ)
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ЗАПИШИТЕ 4 СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ , ГДЕ В КОТОРОМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 1) МЕДИЦИНСКАЯ (КОМИССИЯ , СЕСТРА ,ПОМОЩЬ,РАБОТНИК, ИНСТИТУТ, ПЕРСОНАЛ, ПУНКТ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Врачи готовились и волновались , потому что приедет медицинская комиссия. Моя сестра жадно и хитро съедала всё варенье.Помощь это хорошое, доброе дело! Работник хорошо и тщательно выполнял свою работу. Институт важен и дорог всем ученикам. Персонал проводил меня и мою бабушку е магазину. Пункт это важно и нужно всем путешественникам.
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