Две дыни и пять арбузов вместе 30,4 кг. Сколько весит один арбуз, если одна дыня веси?? 0,7 кг. ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ!!!!!!!!!!

Математика

Две дыни и пять арбузов вместе 30,4 кг. Сколько весит один арбуз, если одна дыня веси?? 0,7 кг. ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ!!!!!!!!!!

Автор: Гость