Две дыни и пять арбузов вместе 30,4 кг. Сколько весит один арбуз, если одна дыня веси?? 0,7 кг. ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ!!!!!!!!!!
Математика
Две дыни и пять арбузов вместе 30,4 кг. Сколько весит один арбуз, если одна дыня веси?? 0,7 кг. ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.7+0.7=0.14 кг-две дыни 30.4-0.14=30.26-вес трех арбузов 30.26/3=10,08-вес одного арбуза
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ЗАПИШИТЕ 4 СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ , ГДЕ В КОТОРОМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 1) МЕДИЦИНСКАЯ (КОМИССИЯ , СЕСТРА ,ПОМОЩЬ,РАБОТНИК, ИНСТИТУТ, ПЕРСОНАЛ, ПУНКТ)
Русский язык
6 Укажите предложение, в котором нет деепричастного оборота: 1) Кирьян, прервав ра??оту, с опаской глянул на подьячего. 2) Месячный свет, прох...
Русский язык
Интервью у старших в семье выясните какими предметами материалами ане Составьте ??еречень слов которые позволяют определить профессию человека позв...
Алгебра
Разложите многочлен на множители, используя метод выделения полного кводрата двучлена: а)-10х+20 б)-14+40 в) +4-5 г)-6а+5