100-8*2:4*5-6*4 Найти значения выражений задача 2 класса
Математика
100-8*2:4*5-6*4 Найти значения выражений задача 2 класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8*2=16 2) 16:4=4 3)4*5=20 4)6*4=24 5)100-20=80 6)80-24=56
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