Составь из слов предложения.Там,где это нужно,добавь предлоги.1) качаются,листьях,??аутинки.2)стучат,улицам, трамваи.3)Ульяна,чай,заварила.Предложения запиши.Предлоги обведи. Для чего нужны предлоги?

Русский язык

Составь из слов предложения.Там,где это нужно,добавь предлоги.1) качаются,листьях,??аутинки.2)стучат,улицам, трамваи.3)Ульяна,чай,заварила.Предложения запиши.Предлоги обведи. Для чего нужны предлоги?

Автор: Гость