Сформулируйте правило буравчика Для соленоида
Физика
Сформулируйте правило буравчика Для соленоида
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Необходимо обхватить проводник правой рукой, чтобы большой палец показывал направление тока, тогда остальные пальцы будут показывать линии магнитной индукции, которые огибают этот проводник и поля, которые создаются током, а также направление вектора магнитной индукции, что направленный везде по касательной к линиям. Если через проволоку пропустить ток, то вокруг проволоки также возникнет магнитное поле.
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