Помогите Пожалуйста сделайте перевод на русский
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Помогите Пожалуйста сделайте перевод на русский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Меня зовут Андрей.Мне восемь лет.Я мальчик.Мой день рождения 17 марта.Я очень активный и люблю Лондон.Я живу с мамой папой.У меня есть маленькая сестра Роза.У меня есть 2 птицы и 1 собака.Имя собаки Вольфи.Я хожу в школу.У меня приятный учитель. Андрей Лэд.
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