В трапеции авсд ад и вс основания диогонали пересекаються в точки о. ад = 12 см вс = 4 ??м найдите площадь вос если S аод = 45 см в квадрате
Алгебра
В трапеции авсд ад и вс основания диогонали пересекаються в точки о. ад = 12 см вс = 4 ??м найдите площадь вос если S аод = 45 см в квадрате
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полученные треугольники подобны по равенству углов. Коэффициент подобия 12/4=3. Площади подобных треугольников относятся как квадрат коэффициента подобия. SΔaod÷SΔboc=3² 45÷SΔboc=9 SΔboc=45÷9=5 см²
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