В трапеции авсд ад и вс основания диогонали пересекаються в точки о. ад = 12 см вс = 4 ??м найдите площадь вос если S аод = 45 см в квадрате

Алгебра

В трапеции авсд ад и вс основания диогонали пересекаються в точки о. ад = 12 см вс = 4 ??м найдите площадь вос если S аод = 45 см в квадрате

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