Капли дождя упали на землю .выделить главные члены
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Капли дождя упали на землю .выделить главные члены
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Капли- подлежащее , выраженное существительным; упали- сказуемое,выраж. глаголом
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