Что азначают 30 г в истории советского государства

История
Что азначают 30 г в истории советского государства
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Автор: Гость
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Гость:
Тридцатые годы- коллективизация, индустриализация, стахановское движение, Сталин, ВКП(б), репрессии (пиши/ не пиши в зависимости от того, какой у тебя учитель) , развитие промышленности и Т.п..
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