Найди ошибки в слове, замени солнечную букву. напиши его правильно . сирени море перед нами, летают майки над волнами. на островок налетеле ураган .на пальме остался последний баран.
Русский язык
Найди ошибки в слове, замени солнечную букву. напиши его правильно . сирени море перед нами, летают майки над волнами. на островок налетеле ураган .на пальме остался последний баран.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летают ЧАЙКИ над волнами..... на островок налетел ураган
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
легковой автомобиль едет 4 часа со скоростью 90 километров час,а грузовой автомоби??ь проезжает тоже расстояние со скоростью 60 километров час. За ...
Алгебра
В трапеции авсд ад и вс основания диогонали пересекаються в точки о. ад = 12 см вс = 4 ??м найдите площадь вос если S аод = 45 см в квадрате
Английский язык