Найди ошибки в слове, замени солнечную букву. напиши его правильно . сирени море перед нами, летают майки над волнами. на островок налетеле ураган .на пальме остался последний баран.

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Найди ошибки в слове, замени солнечную букву. напиши его правильно . сирени море перед нами, летают майки над волнами. на островок налетеле ураган .на пальме остался последний баран.

Автор: Гость