Помогите!!!! работу над ошибками.. по матике (a-3)²= (2y+5)²= (4a-b)(4a+b)= (x²+1)(x²-1)= 2(3x-2y)(3x+2y)= (a³+b²)²= (a-5)² (2x-5)²-(2x-3)(2x+3)= (x-4)²-(x-2)(x+2) срочноооо помогите!!!!! . 7 класс
Математика
Помогите!!!! работу над ошибками.. по матике (a-3)²= (2y+5)²= (4a-b)(4a+b)= (x²+1)(x²-1)= 2(3x-2y)(3x+2y)= (a³+b²)²= (a-5)² (2x-5)²-(2x-3)(2x+3)= (x-4)²-(x-2)(x+2) срочноооо помогите!!!!! . 7 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) а (кв)-6а+9 2)4у(кв)+20у+25 3)16а(кв)-b (кв) 4)х(4)-1 7)а(2)-10а+25
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