Написать сочинение на тему праздник навруз

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Весна у всех народов - время возрождения и обновления, пора ожиданий и надежд на мир между людьми, на добрый урожай, на любовь и согласие в семье, на здоровье и счастье детей, на приплод в хлеву и кошаре. И все эти ожидания воплощены в весеннем празднике Навруз.Навруз на фарси означает "новый день" или "новый год".Он отмечается 21 марта- в день весеннего равноденствия. Как всякая встреча нового года,Навруз прежде всего веселый народный праздник. За несколько дней до начала праздника обычно устраивается хашар, во время которого жители убирают, чистят и украшают свои города и поселки.Ведь это так естественно-встречать Навруз в красивом и ухоженном доме. В этот день на дастархан подают разные национальные блюда- плов,шурпу,сваренную баранину или гавядину,куксамсу, пирожки с зеленым луком и Навруз коже состоящий из семи частей. Но венцом праздничных угощений является -" Сумаляк", который жители республики могут попробовать раз в год. Сумаляк варят из муки и проросших зерен пшеницы, которые являются символом вечной жизни, и представляют собой яство, вкусом и сладостью похожее на густой кисель. Варят его, медленно помешивая, в больших котлах, на дно которых кладут круглые камушки, чтобы Сумаляк не пригорал. Приготовление Сумаляк - древний обряд, по традиции этим занимаются женщины, и еще они поют частушки и танцуют под звуки домбры, рассказывают были и небылицы.Готовым блюдом угощают родных, близки и соседей. Считается добрым знаком если гостю с чашкой сумаляка попадется камушек, значит весь год будет веселым и счастливым. По старинному обычаю в день праздника люди прощают друг другу все обиды и мирятся те кто находится в ссоре.Празднование Навруза длится целый месяц.