Дополни предложения второстепенными членами.Запиши подчеркни второстепенные чл??ны. .....девочка бежала через.... . 2. ....трава стояла... 3.Вдруг закачалась....ветка. 4 Девочка подняла.... 5.На ...сидела....птичка. 6 Она была,...
Русский язык
Дополни предложения второстепенными членами.Запиши подчеркни второстепенные чл??ны. .....девочка бежала через.... . 2. ....трава стояла... 3.Вдруг закачалась....ветка. 4 Девочка подняла.... 5.На ...сидела....птичка. 6 Она была,как...цветок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленькая девочка бежала через лес . 2 Высокая трава стояла около опушки .3 Вдруг закачалась ивовая ветка .4 Девочка подняла мячик. 5 На верхушке дерева сидела пёстрая птичка . 6 Она была , как сухой или там свеий цветок
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