Дополни предложения второстепенными членами.Запиши подчеркни второстепенные чл??ны. .....девочка бежала через.... . 2. ....трава стояла... 3.Вдруг закачалась....ветка. 4 Девочка подняла.... 5.На ...сидела....птичка. 6 Она была,...

Гость: Гость:

Маленькая девочка бежала через лес . 2 Высокая трава стояла около опушки .3 Вдруг закачалась ивовая ветка .4 Девочка подняла мячик. 5 На верхушке дерева сидела пёстрая птичка . 6 Она была , как сухой или там свеий цветок