Основные принципы демократических выборов в сша
Обществознание
Основные принципы демократических выборов в сша
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) принцип это все люди все люди независимо от пола и возраста и профессии равны (равенство) 2)сплоченность людей в моментах сильной нужды (всеобщность) 3)сохранность тайны избирателя (тайность выборов) 4)принятие решения о конкретном кандидате(прямое голосование)
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