Основные принципы демократических выборов в сша

Гость: Гость:

1) принцип это все люди все люди независимо от пола и возраста и профессии равны (равенство) 2)сплоченность людей в моментах сильной нужды (всеобщность) 3)сохранность тайны избирателя (тайность выборов) 4)принятие решения о конкретном кандидате(прямое голосование)