Периметр прямоугольника 90 сантиметров Его длина 35 сантиметров Найдите площадь прямоугольника
Математика
Периметр прямоугольника 90 сантиметров Его длина 35 сантиметров Найдите площадь прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90*35=3150(см)-S площадь прямоугольника
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