Рабочий може выпонить заказ за 4ч, а его ученик за 8ч.успеют ли они выполнить заказ ??а 2 2/3ч если будут работать вместе?

Математика

Рабочий може выпонить заказ за 4ч, а его ученик за 8ч.успеют ли они выполнить заказ ??а 2 2/3ч если будут работать вместе?

Автор: Гость