Рабочий може выпонить заказ за 4ч, а его ученик за 8ч.успеют ли они выполнить заказ ??а 2 2/3ч если будут работать вместе?
Математика
Рабочий може выпонить заказ за 4ч, а его ученик за 8ч.успеют ли они выполнить заказ ??а 2 2/3ч если будут работать вместе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/4+1/8=2/8+1/8=3/8часть заказа выполнят вместе за один час 1:3/8=8/3=2 2/3часа-время за которое они выполнят заказ ответ: Успеют
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