Характеристика Реки (Инд,Ганг) 1)На каком материка находится- 2)В какой части света находится- 3)Исток(где берет начало)- 4)название- 5)Устье(куда впадает)- 6)Направление течения- 7)По каким формам рельефа протекает- ПО...

Гость: Гость:

1) Реки Инд и Ганг протекают по территории Евразии. 2) Часть света - Азия 3) И Инд и Ганг имеют истоки в Гималаях. 4) - название чего? 5) Инд впадает в Аравийское море (Индийский океан), а Ганг - в Бенгальский залив (Индийский океан). 6) У реки Инд- юго-западное, а у реки Ганг- юго-восточное. 7) По низменности (Индо-Гангская низменность)