Решите уравнение 3,5•(х+2,25)=14 Мне надо очень срочно!Целый день голову ломаю

Математика
Решите уравнение 3,5•(х+2,25)=14 Мне надо очень срочно!Целый день голову ломаю
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Гость:
3,5:2,25-14=?пощитаете сами
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